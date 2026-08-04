Мужчина посетил все страны мира за 2 года и 42 дня, установив рекорд Гиннесса

Бразилец посетил все страны мира за 2 года и 42 дня, установив мировой рекорд

Бразилец Робсон Жезус вошел в Книгу рекордов Гиннесса, став самым быстрым человеком, посетившим все 193 государства, признанные ООН, пишет Metropoles.

Его кругосветное путешествие началось 28 февраля 2022 года в Таиланде и завершилось в апреле 2024 года возвращением в Сан-Паулу. На посещение всех стран Робсону потребовалось два года и 42 дня. В среднем он проводил около трех дней в каждой стране.

За время путешествия он посетил 35 стран Северной и Южной Америки, 49 стран Европы, 54 страны Африки, 44 страны Азии и 14 государств Океании. По словам путешественника, идея возникла еще в детстве, но реализовать ее он решился только во время пандемии в 2021 году.

Изучая тему путешествий, Робсон заметил, что среди известных тревел-блогеров почти нет темнокожих авторов, и решил своим примером вдохновить других следовать за мечтой.

На поездку Робсон потратил около $19,5 тысяч из собственных сбережений. Остальные расходы он покрывал за счет создания контента для социальных сетей, а также съемки фото и видео для различных компаний.

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