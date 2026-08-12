В Раде оценили уровень подготовки Киева к зиме

Депутат Рады Кицак: уровень подготовки Киева к зиме является один из худших

Уровень подготовки Киева к зиме является одним из худших среди регионов Украины. Об этом порталу «Новости.Live» заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак.

«В разрезе разных регионов у Киева один из худших уровней подготовки… Учитывая все эти факторы (низкое качество подготовки, низкая динамика подготовки, неподготовленность полная на 100% насчет защиты критической инфраструктуры), понятно, что… следует готовиться к самому худшему», — сказал парламентарий.

Кицак добавил, что предстоящая зима будет самой сложной как для киевлян, так и для жителей других городов-миллионников.

7 августа депутат Верховной рады, первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что власти Украины не смогли создать надежные укрытия для энергообъектов, чтобы защитить их перед приближающейся зимой. По его словам, основные электростанции Киева — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ не имеют необходимых укрытий.

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