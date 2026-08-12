Россиянам объяснили, что делать при находке смартфона или кошелька

Юрист Мангутова: при находке телефона нужно попробовать установить его владельца

При обнаружении на улице потерянного телефона, кошелька или ключей следует не забирать вещь, а придерживаться определенного порядка действий. Об этом газете «Известия» сообщила адвокат Диана Мангутова.

По словам эксперта, порядок действий при обнаружении чужой вещи регулируется гражданским законодательством. Согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ, человек, которые нашел чужое имущество, должен попытаться вернуть его владельцу или сообщить о находке.

Юрист напомнила, что в первую очередь следует попытаться выяснить, кому именно принадлежит найденная вещь. Если речь идет о телефоне, можно посмотреть последние вызовы или контакты с названиями «мама», «муж», «дом». Кошелек рекомендуется проверить на наличие документов или визиток владельца.

В случае, если хозяина установить не удалось, необходимо обратиться в полицию или органы местного самоуправления.

Специалист подчеркнула, что если вещь была найдена в общественном месте, ее следует передать сотруднику организации или другому ответственному лицу. Например, обнаруженный в автобусе смартфон нужно отдать водителю или представителю транспортной компании. Аналогичным образом необходимо поступить, если имущество было оставлено в кафе, магазине, банке, автобусе или такси. Находку следует передать администрации, водителю или ответственному сотруднику.

«Именно такие действия могут стать доказательством того, что человек хотел не сохранить находку, а присвоить ее», — предупредила адвокат.

Ранее россиянам рассказали о важных нюансах получения страховки за угнанное авто.