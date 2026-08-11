Россиянам рассказали о важных нюансах получения страховки за угнанное авто

Юрист Свечников: страховка за угон авто выплачивается даже если в ней были ключи

Страховая компания не вправе отказать в выплатах за угнанный автомобиль даже при условии, что владелец оставил его с открытыми окнами или с ключами в салоне. Об этом в беседе с RT сообщил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.Плеханова Владимир Свечников.

Он напомнил, что Гражданский кодекс предусматривает освобождение страховой от выплат, если владелец имел злой умысел, направленный на утрату автомобиля. В целом при имущественном страховании зачастую грубая неосторожность является поводом для отказа в компенсации, но действует это лишь в прямо предусмотренных законом ситуациях.

В пример юрист привел оставление ключей в угнанной машине.

«Верховный суд прямо указывал, что оставление комплекта ключей или регистрационных бумаг в автомобиле по неосторожности само по себе не освобождает страховщика от выплаты, — подчеркнул он. — Поэтому формула «оставил ключи в машине и лишился каско» юридически неверна».

Что касается открытых окон, то в таких обстоятельствах нужно отталкиваться от условий каждого конкретного полиса, отметил Свечников. Он напомнил, что страховая может попытаться отказать, сославшись на нарушение со стороны владельца, однако беспечность не может являться самостоятельной причиной. Такие дела рассматриваются в суде, где решается вопрос, есть ли в данной ситуации основание отказать застрахованному лицу в выплатах, заключил специалист.

До этого юристы предупредили, что перед тем как заявить об угоне автомобиля, важно убедиться, что его не переместили на штрафстоянку – сделать это можно в приложении «Парковки России». Если машину не перемещали, нужно позвонить в полицию и рассказать о приметах угнанного автомобиля. После этого к водителю приедет наряд полиции, чтобы взять показания. Заявление об угоне можно также написать в ближайшем полицейском участке, с собой при этом нужно взять паспорт и Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

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