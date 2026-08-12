Мужчина преследовал женщину и украл плюшевого медведя с прахом ее сына

Во Флориде арестовали 31-летнего мужчину по обвинению в преследовании женщины, с которой он познакомился через приложение для знакомств. По данным полиции, он отслеживал ее местоположение с помощью GPS, отправлял угрозы и похитил плюшевого медведя, внутри которого хранился прах ее умершего сына, пишет Express.

Женщина рассказала полиции, что познакомилась с Джастином Фаунтином в интернете. Со временем мужчина якобы стал вести себя все более агрессивно и пытался ее контролировать. Она прекратила общение и неоднократно просила больше с ней не связываться.

Несмотря на это, Фаунтин, по версии следствия, продолжил следить за женщиной. Он без приглашения появился на ее работе, а позднее она заметила его автомобиль возле гостиницы, где остановилась. Когда женщина уехала на встречу с другом в ресторан, мужчина якобы последовал за ней и снова попытался поговорить.

Позже женщина получила уведомления о входе в ее аккаунты в социальных сетях. Она предположила, что Джастин мог получить к ним доступ без разрешения. За несколько часов он также якобы отправил ей более 100 сообщений, в том числе с угрозами.

Особое внимание следователей привлекло сообщение, в котором мужчина заявил, что забрал плюшевого медведя с прахом сына женщины и сожжет его, если она продолжит его игнорировать.

Полицейские вскоре обнаружили автомобиль подозреваемого и остановили его. Во время обыска машины правоохранители нашли пропавшего плюшевого медведя с прахом и впоследствии вернули его владелице.

Мужчине предъявили обвинения, в том числе в преследовании при отягчающих обстоятельствах, вымогательстве, препятствовании обращению в правоохранительные органы, незаконной установке устройства слежения и несанкционированном доступе к электронному устройству.

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