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Общество

Мужчина год преследовал экс-девушку, требуя вернуть деньги за свидания

В Южной Корее мужчину оштрафовали за преследование бывшей девушки
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее окружной суд Чхунчхона приговорил 45-летнего мужчину к штрафу за преследование бывшей девушки, сообщает The Korea Herald.

После расставания в мае прошлого года женщина просила его не связываться с ней, однако мужчина отправил 61 сообщение и неоднократно звонил, требуя вернуть деньги, которые он потратил на их свидания. Кроме того, он угрожал подать на нее в суд за мошенничество и без разрешения проник в помещение, где находилась потерпевшая.

В суде мужчина настаивал, что его действия были оправданы, однако суд отклонил эти доводы. Судья указал, что обвиняемый в одностороннем порядке определил сумму «долга» и угрожал раскрыть информацию знакомым жертвы, что не является законным способом взыскания. При вынесении приговора учли, что у мужчины не было судимостей, и он частично признал вину. В итоге кореец был оштрафован на 6 млн вон (более 320 тыс. рублей — прим. ред.).

Ранее сталкер разослал фото российской актрисы по сайтам проституток и угрожал ей.

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