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Общество

Пилоту Malaysia Airlines грозит смертная казнь за контрабанду наркотиков

В Индонезии за контрабанду наркотиков арестовали пилота Malaysia Airlines
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Индонезии задержали малайзийского пилота авиакомпании Malaysia Airlines, которого подозревают в попытке контрабанды крупной партии наркотиков. Мужчину арестовали сразу после прибытия в аэропорт Джакарты рейсом из Куала-Лумпура, пишет Daily Mail.

Пилот был остановлен сотрудниками таможни международного аэропорта Сукарно-Хатта. При проверке в его багаже обнаружили 14 пакетов с наркотическими таблетками. Кроме того, в ручной клади нашли около четырех граммов метамфетамина.

Ситуация стала еще более серьезной после того, как анализ мочи показал наличие наркотиков в организме мужчины. По словам представителей таможни, это означает, что пилот мог находиться под воздействием наркотиков во время выполнения рейса.

Во время допроса мужчина якобы признался, что это была его третья попытка перевезти наркотики: два раза он делал это в Индонезию и один раз — в Малайзию. По версии следствия, за доставку партии ему обещали $12 тысяч.

Индонезийские власти подозревают, что пилот мог быть связан с международной наркосетью. Если его признают виновным, ему может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

Авиакомпания Malaysia Airlines подтвердила, что начала внутреннее расследование и готова сотрудничать с правоохранительными органами.

Ранее британский пилот «написал» в небе, что ему скучно.

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