Неизвестный жестоко изнасиловал 70-летнюю пенсионерку в Волгоградской области

В Волгоградской области мужчина жестоко изнасиловал 70-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел на окраине города Камышина неподалеку от СОТ «Элеватор». По словам местных жителей, неизвестный жестоко изнасиловал пожилую женщину. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения и провели опрос горожан.

Полицейские по подозрению в нападении разыскивают мужчину средних лет, который носит зеленые шорты. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

До этого пьяный мужчина ударил камнем по голове и пытался изнасиловать пенсионерку на пляже в Севастополе. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, полицейские задержали 34-летнего нападавшего.

Ранее мигрант пришел в гости и изнасиловал пенсионерку в Ленобласти.