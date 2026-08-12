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Общество

Неизвестный жестоко изнасиловал 70-летнюю пенсионерку в Волгоградской области

V1.RU: в Волгоградской области неизвестный жестоко изнасиловал пенсионерку
Shutterstock

В Волгоградской области мужчина жестоко изнасиловал 70-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел на окраине города Камышина неподалеку от СОТ «Элеватор». По словам местных жителей, неизвестный жестоко изнасиловал пожилую женщину. Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения и провели опрос горожан.

Полицейские по подозрению в нападении разыскивают мужчину средних лет, который носит зеленые шорты. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

До этого пьяный мужчина ударил камнем по голове и пытался изнасиловать пенсионерку на пляже в Севастополе. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, полицейские задержали 34-летнего нападавшего.

Ранее мигрант пришел в гости и изнасиловал пенсионерку в Ленобласти.

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