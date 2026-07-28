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Общество

Пьяный мужчина пытался изнасиловать пенсионерку на пляже в Севастополе

В Севастополе пьяный мужчина напал на пенсионерку и пытался ее изнасиловать

В Севастополе задержали мужчину, который напал на 65-летнюю пенсионерку на безлюдном пляже. Об этом сообщает УМВД региона.

Пьяный мужчина напал на 65-летнюю туристку, которая возвращалась домой после купания. Злоумышленник ударил женщину камнем по голове и совершил действия сексуального характера против ее воли.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, полицейские задержали 34-лтенего нападавшего на территории одной из строек. По данным Telegram-канала «Mash на волне», у пострадавшей диагностировали ушибы.

До этого в Приморье прохожие спасли женщину от насильника. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 31-летнюю россиянку, избил и пытался изнасиловать, но ее спасли местные жители.

Ранее в Петербурге иностранец напал в подъезде на школьницу и пытался раздеть.

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