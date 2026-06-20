Врач объяснила, почему после 40 лет у людей меняется запах тела и что с этим делать

Врач Масалова: запах тела после 40 лет меняется по естественным причинам

После 40 лет человек иногда замечает неприятную деталь — изменившийся, порой неприятный запах тела даже после душа и дезодоранта. В большинстве случаев это связано с естественными изменениями кожи, гормонального фона и образа жизни, рассказала «Газете.Ru» терапевт, врач УЗИ Юсуповской Больницы Анастасия Масалова.

Врач объяснила, что с возрастом кожа иначе удерживает влагу, меняется работа сальных и потовых желез, постепенно перестраивается обмен веществ. На запах влияет и то, что появляется в жизни многих людей к этому возрасту — хронический стресс, лишний вес, новые лекарства, меньше движения, больше кофе, алкоголя или острой еды.

«Пациенты часто смущаются этой темы и начинают менять дезодоранты один за другим. Хотя вопрос иногда совсем в другом. Тело пахнет иначе, когда меняется состав кожного сала, усиливается потливость, нарушается сон, колеблются гормоны или появляются проблемы с обменом веществ», — прокомментировала Масалова.

Она уточнила, что у женщин запах может становиться заметнее в период гормональных изменений перед менопаузой, так как приливы и ночная потливость усиливают проблему. У мужчин похожий эффект часто дают абдоминальный жир, стресс, алкоголь, плотная синтетическая одежда и привычка носить одну футболку дольше, чем стоит при активном потоотделении.

Запах, который появился внезапно, не нужно оставлять без внимания, продолжила терапевт. Она обратил внимание, что сладковатый, ацетоновый, аммиачный, кислый или гнилостный оттенок может сопровождать сахарный диабет, нарушения работы почек, печени, щитовидной железы, а также кожные инфекции.

«Насторожить должны ночная потливость, жажда, слабость, похудение без причины, зуд, высыпания, температура, необычный запах изо рта. В такой ситуации лучше не списывать все на возраст и не пытаться замаскировать проблему парфюмом», — предупредила специалистка.

Терапевт посоветовала начать с простых мер — чаще менять белье и одежду, выбирать дышащие ткани, тщательно высушивать кожу после душа, стирать вещи после каждой активной носки. Также стоит понаблюдать, после каких продуктов запах усиливается. Иногда виноваты алкоголь, чеснок, лук, острые блюда, избыток сладкого или кофе.

«Если уход, смена одежды и коррекция питания не помогают, нужен очный прием. Врач соберет анамнез, уточнит препараты, привычки, жалобы, осмотрит кожу и при необходимости назначит анализы. Запах тела — деликатная тема, но она может многое рассказать о состоянии организма», — подвела итог Масалова.

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