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Россиянам рассказали, какие обследования нужно обязательно пройти после 40 лет

Терапевт Волкова: определенные обследования крайне важно пройти после 40 лет
Shutterstock

Россиянам после 40 лет важно пройти чек-ап с акцентом на проверку ключевых показателей здоровья. В том числе важно оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень сахара в крови, а также пройти онкоскрининг, сообщила 360.ru завотделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова.

«Универсальный набор для мужчин и женщин: липидограмма — общий холестерин, «плохой» и «хороший» липопротеины, триглицериды. Гликированный гемоглобин надежнее, чем просто сахар натощак», — перечислила специалист.

Если человеку уже больше 45 лет, то обследование должно включать в себя также колоноскопию. Если никаких проблем не обнаружится, то в будущем такую процедуру планируется повторять не реже раза в десять лет. Кроме того, базовое обследование должно включать в себя гастроскопию, ЭКГ и измерение внутриглазного давления.

Женщинам Волкова посоветовала включить в чек-ап регулярную маммографию и скрининг рака шейки матки, а также ВПЧ-тест, который важно сдавать раз в пять лет.

Если прослеживаются симптомы перименопаузы, то нужно проверить гормональную панель с ФЛГ, ЛГ и эстрадиолом, отметила врач. Мужчин она призвала не забывать проходить обследование с проверкой простатического специфического антигена, а также оценивать уровень тестостерона. Особенно важно это, если проявляются такие симптомы, как усталость, снижение либидо, рост веса, заключила специалист.

Подробнее о том, где можно пройти бесплатный медосмотр, как часто организму нужен чек-ап и что входит в программу диспансеризации, — в материале «Газеты.Ru».

Россиянам ранее напомнили об изменении правил диспансеризации в 2026 году.

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