В Екатеринбурге поймали мужчину, который с 2014 года был в розыске

В Екатеринбурге поймали беглеца, который скрывался от правосудия более 10 лет

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН задержали мужчину, который более десяти лет скрывался по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

По данным ведомства, в 2014 году Краснотурьинский городской суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Все это время он проживал на территории другого государства, используя поддельные документы. Однако сотрудникам отдела розыска удалось установить его местонахождение, отметили в ГУФСИН. Там уточнили, что мужчину задержали 27 июня в Екатеринбурге и доставили в следственный изолятор.

До этого в Нижневартовске правоохранители задержали мужчину, который 13 лет скрывался от правосудия за преступления против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой 68-летнего мужчины стала малолетняя девочка, преступления он совершал в 2009-2011 годах. С 2012 года подозреваемый находился в федеральном розыске.

Все это время он вел замкнутый образ жизни в Краснодарском крае, где его случайно задержали в апреле 2025 года при проверке документов. Паспорт оказался поддельным, а дактилоскопия подтвердила, что задержанный — разыскиваемый преступник. Его этапировали в Нижневартовск, предъявили обвинение и заключили под стражу.

Ранее в Казахстане задержали россиянина, который скрывался от правосудия 10 лет.