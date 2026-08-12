Врач предупредил о паразитах, которые способны пережить жарку мяса

Недостаточная термическая обработка мяса диких животных может стать причиной трихинеллеза — опасного паразитарного заболевания, поражающего внутренние органы. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Чаще всего это мясо диких животных, но заболеть можно и от привычной нам свинины. Возбудитель поражает мышечную ткань, причем не только скелетную мускулатуру, но и мышцы дыхательной системы или желудочно-кишечного тракта», — отметил специалист.

Одна из главных особенностей трихинеллеза, по его словам, заключается в том, что личинки паразита накапливают вокруг себя соли кальция и создают плотную капсулу, которая при обычной термической обработке не всегда разрушается полностью.

Чтобы минимизировать риски, врач посоветовал готовить мясо диких животных при высоких температурах не менее двух часов.

В прошлом году американские ученые из Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и других научных учреждений обнаружили высокие уровни токсичных химикатов в водоплавающих птицах, служащих объектом охоты.

По словам исследователей, из пяти изученных видов у канадских казарок и лесных уток уровень загрязняющих веществ был ниже, чем у крякв, американских черных уток и американских зеленокрылых чирков, что, вероятно, связано с различиями в их привычках питания.

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