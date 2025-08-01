Россиянам рассказали, чем можно заразиться от недожаренного шашлыка

Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, например, сальмонеллеза, листериоза, токсоплазмоза и других, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, если нарушены правила гигиены и термической обработки. Бактериальные инфекции, такие как сальмонеллез, кампилобактериоз, инфекция, вызванная кишечной палочкой (E. coli), и листериоз, могут привести к диарее, боли в животе, лихорадке и другим симптомам, которые проявляются в течение нескольких дней после заражения. Сальмонеллез и кампилобактериоз чаще всего встречается в курином мясе, E. coli — в недостаточно приготовленном фарше и мясных полуфабрикатах, а листериоз — в мясе, рыбе и молочных продуктах, представляя особую угрозу для беременных», — отметил доктор.

Паразитарные инфекции, такие как токсоплазмоз и трихинеллез, также могут передаваться через недожаренное мясо. Токсоплазмоз, вызываемый Toxoplasma gondii, чаще всего встречается в сырой или плохо прожаренной свинине и баранине и может протекать бессимптомно, но у людей с ослабленным иммунитетом вызывать тяжелые поражения органов. Трихинеллез, вызываемый Trichinella spiralis, встречается в мясе диких животных и свинине и сопровождается лихорадкой, болями в мышцах и отеками вокруг глаз.

«Вирусные инфекции, такие как норовирус и ротавирус, реже передаются через мясо, но неправильное хранение или подготовка продуктов может привести к заражению, особенно при массовых пикниках, где часто нарушаются санитарные условия. Эти вирусы вызывают острую кишечную инфекцию, сопровождающуюся рвотой и диареей. Чтобы избежать заражения, достаточно покупать мясо в надежных местах, соблюдать правила хранения и гигиены и готовить его правильно: внутренняя температура должна быть не ниже 75°C для птицы и 70°C для свинины и говядины. Если после пикника вы почувствовали недомогание — тошноту, боли в животе, диарею, лихорадку — не откладывайте визит к врачу. Инфекции, вызванные пищевыми патогенами, могут развиваться быстро и давать осложнения, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом», — заключил врач.

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