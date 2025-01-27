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Ученые нашли опасные химические токсины в водоплавающей дичи

STE: мясо диких уток оказалось загрязнено канцерогенными бифенилами
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Unsplash

Американские ученые из Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и других научных учреждений обнаружили высокие уровни токсичных химикатов в водоплавающих птицах, служащих объектом охоты. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Команда проанализировала мясо более 100 пернатых, собранных в четырех штатах. Специалисты нашли следы полихлорированных бифенилов (ПХБ) и по крайней мере одного хлорорганического пестицида (ХОП) наряду с пер- и полифторалкильными веществами (ПФАВ).

По словам авторов доклада, из пяти изученных видов у канадских казарок и лесных уток уровень загрязняющих веществ был ниже, чем у крякв, американских черных уток и американских зеленокрылых чирков, что, вероятно, связано с различиями в их привычках питания.

В оценках риска исследователи обнаружили, что уровни ПХБ — синтетических химикатов, запрещенных в 1979 году — могут с большей вероятностью представлять риски для здоровья, включая повышенные шансы развития рака.

Ученые отметили, что широкомасштабное заражение водоплавающих птиц вредными химикатами служит тревожным сигналом.

Ранее исследователи нашли высокие концентрации полихлорированных бифенилов в организмах атлантических косаток.

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