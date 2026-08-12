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Общество

Медведь вломился в подъезд жилого дома в российском селе

На Камчатке медведь вломился в подъезд жилого дома
gigello/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке медведь вышел к людям и вломился в подъезд жилого дома. Об этом сообщает «Красный маяк».

Инцидент произошел в селе Китовое. Первыми с хищником столкнулись сотрудники управляющей компании, прибывшие за мусором. Они обнаружили перевернутые баки и вышли из машины, чтобы их поднять, и на них накинулся медведь.

На место вызвали полицейских и сотрудников лесничества, которые отогнали зверя, однако спустя время он вновь вернулся в село. Медведь забрался в подъезд одного из жилых домов — в этот момент лесничие проводили в населенном пункте рейдовые мероприятия и ликвидировали хищника.

До этого в Приморье медведь напал на работницу парка во время кормления. Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Ее состояние оценили как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Якутии отец и сын спаслись от разъяренного медведя, забравшись на крышу дома.

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