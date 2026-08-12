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Общество

Россиянам рассказали, как правильно хранить соленья в квартире

Врач Соломатина: соленья не стоит хранить в трехлитровых банках
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Домашние соленья следует хранить в темном и прохладном месте. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Если закруток немного, она посоветовала убрать их в холодильник.

«Не нужно это все заготавливать в трехлитровых банках, из которых вы съедите чуть-чуть и оно будет портиться. Поэтому баночки должны быть небольшими», — сказала Соломатина.

Закрутки можно хранить и на балконе, но при несильном морозе, добавила она.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева до этого предупреждала, что любые виды солений противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Здоровым людям, по ее словам, стоит употреблять соленья не чаще 2-3 раз в неделю в качестве дополнения к основному блюду. При этом рекомендуется есть не больше 1-2 средних овощей в сутки.

Ранее врач рассказала, как маринованные овощи могут навредить здоровью.

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