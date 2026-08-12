В Польше выступили за депортацию украинцев

Больше половины (67,2%) граждан Польши поддерживают идею депортации безработных украинских мужчин призывного возраста. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.

При этом противоположного мнения придерживаются 23,4% участников опроса.

Исследование также показало, что депортацию неработающих граждан Украины призывного возраста в основном поддерживают поляки старше 50 лет — 80%. Среди респондентов 18-29 лет положительно оценивают такую меру 43%.

Опрос был проведен в период с 7 по 8 августа.

Накануне депутат от партии «Право и справедливость» Анджей Шливка призвал к депортации безработных украинцев из Польши. По его словам, даже если на польской территории находятся 5% безработных украинцев, то «это как минимум бригада, а то и дивизия людей, которых можно организовать и которые могут сражаться за свою страну».

7 августа портал Interia сообщил, что «Право и справедливость» — крупнейшая оппозиционная партия Польши — подготовила законопроект о депортации неработающих граждан Украины призывного возраста.

Ранее премьер Польши назвал «врагами народа» противников Украины в стране.