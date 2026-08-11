В Польше призвали к депортации безработных граждан Украины

Депутат от партии «Право и справедливость» Анджей Шливка призвал к депортации безработных украинцев из Польши, поскольку из них можно было бы собрать как минимум бригаду для ВСУ. Его слова приводит Polsat News.

По его словам, даже если на территории Польши находятся 5% безработных украинцев, то «это как минимум бригада, а то и дивизия людей, которых можно организовать и которые могут сражаться за свою страну».

«Как я уже говорил, это предложение связано прежде всего с тем, что украинская сторона сталкивается с огромными проблемами нехватки кадров, а также дезертирства», – заявил Шливка.

Он указал на ситуации, «когда местные ТЦК задерживают украинцев, зачастую также украинцев польского происхождения, которые не хотят служить в украинской армии», но их принудительно мобилизуют.

«Я считаю, что нужно установить срок, до которого эти лица [безработные украинцы] должны вернуться на территорию Украины, а если они не вернутся, то польские службы должны принять меры в соответствии с законодательством и депортировать этих лиц. Для меня это очевидно», – подытожил он.

7 августа портал Interia сообщил, что «Право и справедливость» — крупнейшая оппозиционная партия Польши — подготовила законопроект о депортации неработающих граждан Украины призывного возраста. Как рассказал член политического объединения Тобиаш Бохенский, в случае принятия законопроекта Польшу должны будут покинуть украинские мужчины призывного возраста, у которых нет легальной работы. Кроме того, партия выступает за создание специальных центров депортации, благодаря которым можно было бы упростить и ускорить процесс высылки граждан Украины.

Ранее в Германии призвали прекратить выплату украинцам пособий по безработице.