СМИ: миллионеры из России вступают в фиктивные однополые браки ради ВНЖ страны ЕС

Российские миллионеры вступают в фиктивные ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-браки, чтобы получить вид на жительство Греции со скидкой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что среди состоятельных россиян набирает популярность радикальная схема с «золотой визой». Один гражданин России покупает квартиру в Греции, второй вступает с ним в фиктивный однополый брак, после чего они оформляют греческий ВНЖ. В итоге каждый из участников схемы тратит всего по €125 тыс. вместо €250 тыс. (около 24 млн рублей).

Греческий ВНЖ позволяет жить в стране, путешествовать по странам Шенгенской зоны без необходимости оформлять новую визу, а также открывать счета в местных банках.

Важное условие для схемы — хотя бы у одного человека из пары должно быть двойное гражданство, поскольку с 2022 года Греция не выдает «золотые визы» россиянам без второго паспорта, отмечает канал.

Местные нотариусы без проблем регистрируют договор о сожительстве. При этом справка о том, что человек не состоит в браке в России, не нужна, говорится в публикации.

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