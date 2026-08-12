Посольства Украины начнут автоматически ставить мужчин на воинский учет

Военнообязанных украинцев будут автоматически ставить на воинский учет при обращении в посольство или консульство за рубежом. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на новый порядок проверки документов мужчин призывного возраста.

Отмечается, что только после этого граждане Украины смогут получить консульские услуги.

«Если установлено, что в отношении лица отсутствует запись в реестре, осуществляется автоматическая постановка такого лица на воинский учет», — говорится в публикации.

Военно-учетный документ будет сформирован в электронной форме, уточнили авторы. При этом ехать на Украину проходить военно-врачебную комиссию не потребуется. Все сведения об украинских призывниках, военнообязанных и резервистах будут храниться в электронном реестре военнообязанных в течение всего времени пребывания на воинском учете и еще 75 лет после снятия с него.

9 августа член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что на Украине на данный момент насчитывается около 2 млн уклонистов.

По его словам, чиновники ищут «простых решений» в вопросах мобилизации и не хотят работать с самой большой категорией военнообязанных, которые находятся вне учета. Федиенко отметил, что профильный комитет Рады находится в постоянном взаимодействии с минобороны Украины, «однако о подготовке масштабных изменений в законодательство речь пока не идет», добавил он.

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