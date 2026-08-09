В ВСУ назвали причины бегства солдат из армии

Начальник штаба ВСУ Горин: усталость и выгорание — одни из факторов СОЧ в армии

Усталость, выгорание и конфликты с командирами — одни из главных причин самовольного оставления военной части (СОЧ) солдатами ВСУ. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил начальник штаба отдельного батальона резерва 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ Иван Горин.

«Влияют страх, угроза жизни, инстинкт самосохранения, постоянный боевой стресс, психологическая усталость, выгорание от несения военной службы. Одним из факторов СОЧ являются конфликтные ситуации с командиром подразделения. Например, из-за непредоставления военнослужащему отпуска, возможности пролечиться, если есть основания, и пройти ВЛК», — отметил он.

По словам Горина, также есть фактор семьи, когда солдат не может находиться рядом с родными, или же к побегу из армии приводят проблемы с «денежным или вещевым обеспечением» — например, с неполучением средств в полном объеме.

В июне РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры писало, что около 480 украинских солдат самовольно оставили свою часть, а в уголовном розыске за дезертирство находятся 161,5 тыс. военных.

Ранее Зеленский заявил о важности принудительной мобилизации на Украине.