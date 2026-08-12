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Общество

Биолог ответил, как избавиться от американских тараканов, появившихся на дачах

Биолог Хряпин: средства на основе пиретроидов избавят от американских тараканов
Александр Вильф/РИА Новости

Контактные средства борьбы на основе пиретроидов помогут избавиться от американских тараканов, которые появились на участниках московских дачников. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Он посоветовал выбирать вариант с максимальным длительным сроком остаточного действия и обрабатывать им помещение. По его словам, отравленные приманки, которые эффективны против прусаков, в борьбе с американским тараканом бесполезны из-за других вкусовых предпочтений этого вида.

Биолог уточнил, что американские тараканы (Periplaneta americana) на самом деле давно живут в Московском регионе.

«В длину они достигают до 4,5 сантиметра и являются самыми большими из всех встречающихся в России синантропных, то есть приспособившихся жить рядом с человеком, тараканов», – отметил Хряпин.

Коллектив этологов во главе с Мариано Кальво Мартином из Свободного университета Брюсселя до этого показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную «память» о выбранном укрытии, которая рождается исключительно из взаимодействий между особями и хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого.

Ранее садовод отреагировал на сообщения об атаке американских тараканов на дачи россиян.

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