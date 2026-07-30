У тараканов обнаружили коллективную память

Группа этологов во главе с Мариано Кальво Мартином из Свободного университета Брюсселя показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную «память» о выбранном укрытии, которая рождается исключительно из взаимодействий между особями и хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Тараканы (Periplaneta americana) любят скапливаться в темных влажных щелях. В эксперименте ученые предложили группам тараканов два одинаковых укрытия, различавшихся только подсветкой: красный свет насекомые воспринимают как темноту и предпочитают его, зеленый — избегают. Как и ожидалось, большинство групп выбирало укрытие с красной подсветкой.

Затем исследователи поменяли подсветку местами: занятое укрытие стало зеленым, а прежде непривлекательное — красным. Одиночный таракан в такой ситуации почти всегда быстро перебирался в новое, теперь красное укрытие. Но группы вели себя иначе: если в укрытии успело собраться достаточно много особей до смены освещения, они просто оставались на месте — группа как будто «решила», где жить, и не меняла решения даже после того, как оно перестало быть разумным.

Ученые считают, что дело не в памяти отдельных тараканов, а в их взаимном притяжении: каждое насекомое охотнее остается там, где уже отдыхают другие, и когда особей собирается достаточно, эта социальная тяга перевешивает световой сигнал, говорящий «уходи». Компьютерное моделирование подтвердило: тот же эффект возникает из простого правила «держись рядом с сородичами», даже если ни одна виртуальная особь не «помнит» первоначальный выбор.

«Коллективная память может также возникать исключительно за счет взаимодействий между особями и храниться в самой социальной структуре», — пишут авторы.

По их мнению, эффект не ограничен тараканами и может встречаться у рыбьих косяков, птичьих стай, пчелиных роёв и муравьиных колоний — и, возможно, у людей: групповые решения способны «застревать», даже когда условия, породившие их, давно изменились.

Ранее россиянам объяснили, как защититься от волка на даче.