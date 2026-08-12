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Общество

В МВД дали рекомендации, как безопасно хранить сбережения

МВД рекомендовало диверсифицировать способы хранения сбережений
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

МВД России советует не держать все денежные накопления в одном месте. Об этом заявили ТАСС в пресс-центре ведомства.

«Рекомендуется диверсифицировать способы хранения: не держать все накопления на одной банковской карте или исключительно в наличной форме», — уточнили в МВД.

Как отметили в ведомстве, выбор между хранением наличных дома в сейфе и банковским вкладом лежит в сфере гражданско-правовых отношений и личной ответственности гражданина. По данным пресс-центра, с точки зрения физической защиты от классических имущественных преступлений, в частности краж или грабежей, хранение крупных сумм даже в качественном сейфе несет повышенный риск при условии отсутствия охраны помещения.

В МВД подчеркнули, что средства, размещенные в кредитных организациях, защищены многоуровневой системой, включая страхование вкладов.

При этом ключевым фактором безопасности выступает не столько физическое место хранения, сколько соблюдение цифровой гигиены владельцем средств, добавили в пресс-центре.

До этого декан Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов рассказал, что россиянам не стоит хранить накопления на внутренних счетах и бонусных картах торговых площадок, поскольку это несет в себе высокие риски из-за активности киберпреступников.

По его словам, стоит разделять полноценные цифровые банки, работающие под брендами маркетплейсов, и внутренние кошельки или бонусные программы компаний.

Ранее финансист дал советы, где лучше всего хранить деньги на «черный день».

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