Россиянам объяснили, стоит ли хранить деньги на маркетплейсах

Россиянам не стоит хранить накопления на внутренних счетах и бонусных картах торговых площадок, поскольку это несет в себе высокие риски из-за активности киберпреступников. Об этом Pravda.Ru рассказал декан Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

По его словам, стоит разделять полноценные цифровые банки, работающие под брендами маркетплейсов, и внутренние кошельки или бонусные программы компаний. Первые защищены наравне с традиционными кредитными организациями, однако вторые — часто становятся мишенью для взлома.

«Ежегодно в России растет число граждан, пострадавших от мошеннических действий, и увеличиваются суммы, которые становятся доходом злоумышленников. Сами мошенники становятся все более изощренными. В этой связи маркетплейсы сегодня занимают, пожалуй, самую большую нишу в развитии торговых отношений. Они популярны и тесно связаны с цифровой средой, где мошенники действуют наиболее активно», — отметил Ордов.

Он призвал сделать отдельную карту для онлайн-шопинга и переводить туда средства непосредственно перед покупкой, чтобы минимизировать потери при компрометации данных.

Депутат Госдумы Владимир Плякин до этого предложил изменить внешний вид банковских карт, начав выпускать их без номеров и CVV. Таким образом удастся защитить граждан от мошенников, считает он.

Ранее сообщалось, что россиянин отдал мошенникам 10 млн рублей, решив заработать на криптовалюте.