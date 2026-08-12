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Общество

В Минсельхозе рассказали, когда закончится сезон борьбы с борщевиком

Минсельхоз Подмосковья: сезон борьбы с борщевиком Сосновского завершат в августе
S.O.E/Shutterstock/FOTODOM

Сезон борьбы с борщевиком Сосновского завершится в августе. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, к концу первой декады августа специалисты обработали около 78% запланированной площади. Оставшийся объем работ рассчитывают завершить до конца месяца.

Для борьбы с опасным сорняком применяются механическая уборка различными способами, химическая обработка и агротехнологические методы. Для выявления заросших и запущенных территорий специалисты используют, в том числе, беспилотники. Особое внимание власти уделяют частным земельным участкам. По словам Мосина, на них приходится почти 70% всех обращений, связанных с борщевиком.

С этого года собственников участков также могут привлечь к ответственности за отказ самостоятельно устранять заросли после соответствующего предписания. В таком случае муниципалитет вправе провести обработку самостоятельно, а понесенные расходы взыскать с владельца земли. В Подмосковье за отказ удалить борщевик собственнику участка может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей.

До этого врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Полина Ражева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что особую опасность представляет попадание сока борщевика на слизистую оболочку глаз. Это чревато не только дискомфортом и резью, но и повреждением роговицы с конъюнктивой, что может привести к снижению остроты зрения.

Ранее в России ИИ впервые обнаружил и оштрафовал владельца участка с борщевиком.

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