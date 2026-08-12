Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Дании осквернили и обезглавили бюст Путина

TV2: В датском Орхусе осквернили установленный бюст Путина после установки
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Бюст президента России Владимира Путина в парке датского города Орхус, поставленный в рамках рекламной кампании местной радиостанции Radio4, был осквернен спустя несколько часов после установки. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

По данным телеканала, в понедельник сотрудник коммуны Орхус обнаружил, что с установленного в парке постамента исчезла голова бюста Путина. Пьедестал и оставшуюся часть скульптуры передали радиостанции.

На радиостанции сообщили, что сейчас пытаются установить местонахождение пропавшей части скульптуры. Радиостанция также призвала слушателей сообщить, если им что-либо известно о случившемся или местонахождении головы бюста.

Radio4 ранее объявила о необычной рекламной акции, в рамках которой Дании решили подарить пять бюстов известных и влиятельных людей. Помимо Путина, в проект вошли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, телеведущая Ким Кардашьян и предприниматель Илон Маск.

До этого в Москве вынесли приговор вандалу, облившему краской здание музея на Красной площади. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы.

Ранее в Приморском крае осквернили памятник Ленину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!