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Общество

Власти выявили схему вывода спирта в тень под видом антисептиков

РБК: власти раскрыли схему с закупкой хлоргексидина для выработки спирта
Илья Наймушин/РИА Новости

В России раскрыли многомиллиардную схему незаконного вывода спирта с помощью аптечных антисептиков. Об этом РБК рассказал собеседник, знакомый с ситуацией на алкогольном рынке.

По информации издания, фармацевтические компании продавали спиртосодержащие препараты подставным фирмам, которые позиционировали себя как медицинские учреждения. Они закупали препараты якобы для собственных нужд. Из таких средств, как хлоргексидин и муравьиная кислота, содержание этанола в которых может достигать 90–95%, – из них относительно легко выделить чистый спирт.

После получения антисептиков подставные компании ликвидировались, а спиртосодержащие препараты продолжили числиться в их остатках. При этом документы о дальнейшем движении продукции отсутствовали.

Подобная схема действовала с начала 2025 года, после введения акциза на медицинский спирт. На производство фармсубстанций этилового спирта предусмотрен налоговый вычет, если он используется для выпуска лекарств. Этим воспользовались недобросовестные участники рынка. Предварительный ущерб оценивается примерно в 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что налоговая стала массово замораживать активы бизнеса при проверках.

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