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Общество

Фермер поверил советам ИИ и потерял 10 гектаров урожая

В Китае фермер лишился урожая кунжута из-за советов ИИ
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Фермер из китайской провинции Аньхой лишился почти всего урожая кунжута на 10 гектарах земли после того, как воспользовался рекомендациями искусственного интеллекта по борьбе с сорняками, пишет Ctwant.

Мужчина по фамилии Ву около года использовал ИИ в сельском хозяйстве. Он спрашивал у чат-бота о графике работ, удобрениях и применении пестицидов. Поначалу фермер относился к ответам скептически, однако со временем стал доверять им и применять рекомендации на практике.

В прошлом месяце Ву попросил ИИ подобрать способ борьбы с сорняками и вредителями на кунжутном поле. Система предложила ему схему с несколькими химическими препаратами. Не проконсультировавшись с агрономами, мужчина обработал посевы по полученной инструкции.

Уже на следующий день начали массово погибать не только сорняки, но и сам кунжут. После случившегося фермер снова обратился к ИИ. На этот раз система сообщила, что один из рекомендованных гербицидов мог стать причиной гибели растений.

Местные специалисты подтвердили, что препарат предназначен преимущественно для борьбы с широколиственными сорняками на соевых полях и не подходит для сплошной обработки кунжута. Его неправильное применение способно вызвать фитотоксичность и уничтожить посевы.

Ву заявил, что ИИ не предупредил его достаточно ясно о возможных последствиях. При этом в интерфейсе сервиса присутствовало предупреждение о том, что сгенерированные ответы могут содержать ошибки и информацию необходимо проверять. По словам фермера, раньше он не обращал на него внимания.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее дроны с ИИ начали «выгонять» фермеров с полей.

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