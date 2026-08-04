В Южной Корее дроны с ИИ начали «выгонять» фермеров с полей

В Южной Корее дроны с ИИ начали запрещать фермерам работать в жару

В Южной Корее дроны с искусственным интеллектом (ИИ) начали «выгонять» фермеров с полей из-за аномальной жары. Об этом сообщает портал Nate.

Отмечается, что власти города Асан провинции Южный Чхунчхон запустили беспилотники, оснащенные камерами с видеоанализом и громкоговорителями. Когда дрон обнаруживает человека, работающего в поле в условиях сильной жары, через громкоговоритель передается сообщение с рекомендацией прекратить работу и уйти в тень или в ближайшее укрытие.

«При необходимости уведомляется персонал, находящийся на месте происшествия, чтобы тот проводил его в ближайшее убежище от жары», — говорится в материале.

Аномальная жара в Южной Корее бьет рекорды. В городе Янсан 3 августа температура достигла +42,5°C — это самый высокий показатель с начала наблюдений в 1904 году. Власти ввели экстренные предупреждения более чем в 20 населенных пунктах. В Сеуле столбики термометров 4 августа поднялись до +36,8°C, в Кванджу — превысили +38°C.

Ранее в Токио из-за жары госпитализировали 119 человек.