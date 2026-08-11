В Петербурге загорелся автобус

На Приморском шоссе в Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Транспортное средство загорелось 11 августа около 14:23 (мск) в районе населенного пункта Лисий Нос. Автобус маршрута №101Э, который следовал от станции метро «Старая Деревня» до Кронштадта, вспыхнул у развязки с КАД.

Водитель в срочном порядке вывел всех пассажиров из салона автобуса, вызвал сотрудников МЧС и попытался потушить автобус с помощью огнетушителя. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. Никто не пострадал. В настоящее время специалистами устанавливаются обстоятельства случившегося.

До этого пассажирский автобус загорелся в городе Артем в Приморском крае. Огонь уничтожил транспортное средство на площади около 20 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание.

Также на днях огонь охватил парковку с автомобилями в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, в автомобиле BMW выгорел моторный отсек, в двух «Ладах» сгорели сгораемые части, а у Chevrolet оплавились части кузова.

Ранее сообщалось о возгорании склада в Красноярске площадью 1,5 тысячи квадратных метров.