Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Петербурге загорелся автобус

В Петербурге на Приморском шоссе загорелся пассажирский автобус
SGr/Shutterstock/FOTODOM

На Приморском шоссе в Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Транспортное средство загорелось 11 августа около 14:23 (мск) в районе населенного пункта Лисий Нос. Автобус маршрута №101Э, который следовал от станции метро «Старая Деревня» до Кронштадта, вспыхнул у развязки с КАД.

Водитель в срочном порядке вывел всех пассажиров из салона автобуса, вызвал сотрудников МЧС и попытался потушить автобус с помощью огнетушителя. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. Никто не пострадал. В настоящее время специалистами устанавливаются обстоятельства случившегося.

До этого пассажирский автобус загорелся в городе Артем в Приморском крае. Огонь уничтожил транспортное средство на площади около 20 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание.

Также на днях огонь охватил парковку с автомобилями в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, в автомобиле BMW выгорел моторный отсек, в двух «Ладах» сгорели сгораемые части, а у Chevrolet оплавились части кузова.

Ранее сообщалось о возгорании склада в Красноярске площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пока младшему не исполнилось семь. Как купить квартиру, если у вас много детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!