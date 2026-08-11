Насекомые сорвали рейс из Вологды в Москву

Пассажирский самолет Як-40, летевший из Вологды в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем в системе регулирования давления кабины пилотов. Об этом сообщил ТАСС источник.

«При выполнении рейсового перелета из Вологды в Москву, после взлета сработало предупреждение о возможных неполадках в системе регулирования давления в кабине пилотов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, причиной стали насекомые, которые забили оборудование во время длительной стоянки лайнера. В компании отметили, что все пассажиры были пересажены на резервный борт и доставлены в Москву.

30 июля самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся обратно в аэропорт после столкновения с птицей. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, птица не смогла нанести повреждения самолету. Пассажиров же отправили в пункт назначения на резервном лайнере. Прокуратура инициировала проверку для оценки соблюдения обязательных требований по орнитологическому обеспечению полетов.

Ранее в США пассажирский самолет столкнулся с беспилотником.