На Сахалине птица заставила самолет вернуться в аэропорт после вылета

Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся обратно в аэропорт после столкновения с птицей. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, птица не смогла нанести повреждения самолету. Пассажиров же отправили в пункт назначения на резервном лайнере.

Прокуратура инициировала проверку для оценки соблюдения обязательных требований по орнитологическому обеспечению полетов.

До этого самолет Мадрид — Париж авиакомпании Iberia совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Всего через несколько минут после начала полета Airbus A321 столкнулся с птицей, получив обширные повреждения носовой части. Как отмечает Elcaso, птица попала в ту часть, где расположен корпус радара, и из-за скорости, на которой произошло столкновение, оторвала кусок носовой части Airbus.

Пилот смог посадить воздушное судно без проблем. Никто не пострадал.

Ранее Турция начала штрафовать торопливых пассажиров в самолете.