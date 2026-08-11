Установлена вина нациста Оберландера в убийстве более трех тысяч граждан СССР

Суд в Ростове-на-Дону заочно признал виновным нацистского преступника Гельмута Оберландера в геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд установил, что с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды СС 10а приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной фашистами территории Ростовской области и Краснодарского края. Однако дело против Оберландера было прекращено в связи с его смертью.

Гельмут Оберландер — бывший гражданин Канады и СССР немецкого происхождения, переводчик Вермахта. Родился в 1924 году в селе Молочанск Екатеринославской губернии. До начала Второй мировой войны проживал на Украине. В 1954 году Оберландер эмигрировал в Канаду и незаконно получил гражданство страны, скрыв факт своей службы в карательных органах Третьего рейха. Однако впоследствии его лишили канадского паспорта.

По данным газеты «Коммерсантъ», сам Оберлендер утверждал, что его заставили работать в интересах фашистов в 17-летнем возрасте и что он не был причастен к геноциду советских людей.

Нацистский преступник скончался 20 сентября 2021 года в Канаде. Ему было 97 лет.

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