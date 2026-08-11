Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Установлена вина нациста Оберландера в убийстве более трех тысяч граждан СССР

Суд в Ростове признал доказанной вину нациста Оберландера в геноциде в годы ВОВ
Ontario Jewish Archives

Суд в Ростове-на-Дону заочно признал виновным нацистского преступника Гельмута Оберландера в геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд установил, что с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды СС 10а приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной фашистами территории Ростовской области и Краснодарского края. Однако дело против Оберландера было прекращено в связи с его смертью.

Гельмут Оберландер — бывший гражданин Канады и СССР немецкого происхождения, переводчик Вермахта. Родился в 1924 году в селе Молочанск Екатеринославской губернии. До начала Второй мировой войны проживал на Украине. В 1954 году Оберландер эмигрировал в Канаду и незаконно получил гражданство страны, скрыв факт своей службы в карательных органах Третьего рейха. Однако впоследствии его лишили канадского паспорта.

По данным газеты «Коммерсантъ», сам Оберлендер утверждал, что его заставили работать в интересах фашистов в 17-летнем возрасте и что он не был причастен к геноциду советских людей.

Нацистский преступник скончался 20 сентября 2021 года в Канаде. Ему было 97 лет.

Ранее в России ввели наказание за отрицание геноцида советского народа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пока младшему не исполнилось семь. Как купить квартиру, если у вас много детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!