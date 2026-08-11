Врач объяснила, что делать при отравлении паленым алкоголем на отдыхе

На отдыхе алкоголь нередко покупают спонтанно — в пляжных барах, небольших кафе или с рук. Однако именно в таких ситуациях повышается риск столкнуться с суррогатным или некачественным алкоголем. О том, как действовать при подозрении на отравление, «Газете.Ru» рассказала Марина Алексеева, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас».

Главная опасность — в схожести с обычным алкоголем.

По словам специалиста, человек не всегда сразу понимает, что столкнулся с суррогатом. Первые симптомы могут напоминать обычное алкогольное опьянение или тяжёлое похмелье: тошнота, рвота, слабость, головокружение. Но при употреблении некачественного алкоголя состояние ухудшается быстрее и тяжелее.

Особенно настораживать должны резкая слабость, нарушение зрения, сильная сонливость, проблемы с дыханием, судороги или потеря сознания.

Алексеева подчеркнула, что при подозрении на отравление суррогатом нельзя пытаться «переспать» это состояние или ждать, пока организм справится сам. Нужно немедленно вызвать скорую помощь.

До приезда врачей важно прекратить употребление алкоголя, обеспечить доступ свежего воздуха, уложить человека на бок, если его тошнит или он сонлив, и не оставлять одного. Это снижает риск захлебнуться рвотными массами.

«Самая опасная ошибка — воспринимать суррогатное отравление как обычное похмелье. При тяжелой интоксикации человек может сначала выглядеть нормально, а затем быстро потерять сознание», — пояснила врач.

Нельзя пытаться лечиться новой порцией алкоголя — это может привести к дополнительной нагрузке на организм и потере времени. Нельзя самостоятельно принимать сильные снотворные, успокоительные или обезболивающие: на фоне интоксикации это может ухудшить состояние.

Если человек в сознании, может пить и у него нет непрекращающейся рвоты, можно давать воду небольшими порциями. Но не нужно насильно вливать жидкость, кормить, вести в душ или заставлять ходить. Все активные действия при нарушенной координации повышают риск падения.

Нарушение зрения, «туман» перед глазами, двоение, резкая головная боль, судороги, сильная заторможенность, невозможность разбудить человека, посинение губ, редкое или шумное дыхание — при этих признаках нужно срочно вызывать скорую. Речь может идти о токсическом поражении организма.

После стабилизации состояния важно не списывать произошедшее на «неудачный вечер». Отравление суррогатным алкоголем — повод пройти медицинское обследование. Некоторые последствия могут проявляться отсроченно, особенно если токсическое воздействие затронуло нервную систему, печень, почки или зрение.

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