Россияне стали больше бояться выгорания, чем увольнения

Еще несколько лет назад главным страхом сотрудников была потеря работы. Сегодня на первый план все чаще выходят другие тревоги: боязнь выгореть, потерять смысл в профессии, оказаться под тотальным контролем работодателя или не справиться с растущей нагрузкой. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Махнакова, начальник отдела по обучению персонала и корпоративной культуре «Рок Энд Милл».

По ее словам, это не временный всплеск тревожности, а новая реальность рынка труда.

Главная причина — резкое усложнение рабочей среды. На сотрудников одновременно давят дедлайны, внешние экономические ограничения, ускорение процессов и необходимость постоянно осваивать новые инструменты.

«Во многих сферах больше не работают привычные шаблоны и готовые инструкции. Специалистам приходится искать решения по ходу работы, быстро адаптироваться к новым условиям и фактически переучиваться без отрыва от текущих задач», — объясняет Махнакова.

Дополнительным фактором стала цифровизация. Она упростила коммуникацию, но одновременно стерла границу между рабочим и личным временем. Задачи, чаты, уведомления и трекеры создают ощущение постоянной включенности. В результате человек вроде бы формально завершил рабочий день, но психологически продолжает оставаться «на связи».

Особенно остро это проявляется в отраслях, где цена ошибки высока, а проекты требуют оперативных решений: промышленности, добыче, строительстве, инженерии. Там сотрудникам приходится учитывать сложную географию, логистику, климатические условия, регуляторные требования и быстро реагировать на изменения.

По словам эксперта, смещение фокуса говорит о серьезных изменениях на рынке труда. Если раньше сотрудник чаще думал о стабильности занятости, то сегодня многие специалисты оценивают работу шире: есть ли в ней смысл, развитие, уважение к личным границам и понятная перспектива.

Особенно это заметно в дефицитных профессиях. Сотрудники с редкими компетенциями чувствуют себя увереннее, потому что понимают: их знания востребованы. Поэтому одной зарплаты уже недостаточно, чтобы удержать сильного специалиста.

«Для многих людей становится важно не просто выполнять задачи, а понимать, зачем они это делают, какой вклад вносят и как это связано с их профессиональным ростом. Без ощущения смысла даже высокая оплата не всегда работает как долгосрочная мотивация», — отмечает Махнакова.

В таких условиях корпоративная культура превращается не в формальность, а в инструмент удержания. Важны понятные цели, уважительная коммуникация, обратная связь, поддержка инициативы и возможность влиять на результат.

Еще один распространенный страх — ощущение тотального контроля со стороны работодателя. Цифровые инструменты, трекеры задач и системы отчетности помогают управлять проектами, но могут восприниматься сотрудниками как недоверие.

Проблема возникает не в самих инструментах, а в том, как они используются. Если трекер становится единственным способом оценки работы, это усиливает тревожность. Но если он помогает распределять нагрузку, соблюдать сроки и видеть общую картину проекта, то воспринимается как рабочий инструмент, а не как форма надзора.

«Важно не подменять доверие контролем. Системы учета задач должны помогать сотруднику и руководителю, а не превращаться в источник давления», — говорит эксперт.

Первый шаг — признать проблему и понять, что именно вызывает тревогу. Это может быть неясная постановка задач, перегрузка, отсутствие обратной связи, ощущение бесполезности работы или непонимание профессиональной перспективы.

После этого важно не замыкаться в себе, а обсуждать ситуацию с руководителем или HR-специалистом. Если задачи сформулированы размыто, стоит запросить конкретику. Если нагрузка стала чрезмерной — расставить приоритеты, определить, что можно отложить, делегировать или выполнить с помощью коллег.

Отдельное значение имеют границы между работой и личной жизнью. Особенно это касается гибридного и удаленного формата, где рабочее пространство фактически переносится домой. Регулярный отдых, спорт, смена деятельности и восстановление — не бонус, а необходимое условие продуктивности.

Однако ответственность лежит не только на сотруднике. Если человек не понимает, куда движется, не видит связи между своими задачами и общей целью, не получает обратной связи и не чувствует поддержки, это уже сигнал о проблемах в управлении.

Страхи сотрудников не стоит воспринимать как слабость или личную проблему отдельного человека. Чаще всего они показывают, как устроена рабочая среда: есть ли в ней доверие, понятные правила, уважение к границам и возможность для роста.

Работодатель, который игнорирует тревожность команды, рискует столкнуться не только с выгоранием, но и с потерей сильных специалистов. В условиях кадрового дефицита это становится особенно чувствительным.

«Рабочие страхи — это индикатор состояния корпоративной экосистемы. Их нельзя просто обесценить или закрыть мотивационными лозунгами. Эффективная среда строится там, где сотрудник чувствует поддержку, смысл и уважение», — заключает эксперт.

