Юрист предупредил, почему нельзя доверять ИИ составление официальных документов

Искусственный интеллект способен за секунды подготовить резюме, договор или обращение в госорган, но использовать такие тексты без проверки рискованно — это может привести к юридическим ошибкам и судебным спорам. Об этом «Газете.Ru» рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, нейросеть не является субъектом права, не несет ответственности за содержание документа и не может оценить все юридически значимые обстоятельства конкретной ситуации. Поэтому ее следует рассматривать как инструмент для подготовки черновика, а не как замену профессиональной правовой экспертизе.

Наименее рискованно использовать нейросеть при подготовке резюме, сопроводительных писем или заявлений о приеме на работу. Однако, как отметил Виноградов, это не означает, что в документ можно без проверки включать сгенерированные сведения. В соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РФ именно документы, представляемые при трудоустройстве, подтверждают образование, квалификацию и другие сведения, имеющие значение для заключения трудового договора. Если нейросеть добавит несуществующий опыт работы, навыки или сертификаты, ответственность за достоверность информации будет нести сам соискатель. Недостоверные сведения могут стать основанием для отказа в приеме на работу, а если обман выявится уже после трудоустройства — привести к трудовому спору.

Особую осторожность, по словам профессора, следует проявлять при подготовке договоров. Согласно статье 421 Гражданского кодекса РФ стороны свободны в определении условий договора, и именно эти условия впоследствии определяют объем их прав и обязанностей. Нейросеть может предложить типовой шаблон, но она не знает целей сторон, особенностей конкретной сделки и не способна оценить возможные правовые риски. Ошибка в порядке расчетов, ответственности сторон, сроках или условиях расторжения договора может привести к финансовым потерям и судебному спору, поэтому любой договор, подготовленный с использованием ИИ, требует обязательной юридической проверки.

При подготовке обращений в государственные органы нейросеть может помочь структурировать информацию и подобрать нормативную базу. Однако, как подчеркнул Виноградов, Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» предполагает, что заявитель самостоятельно отвечает за содержание своего обращения. На практике нейросети нередко ссылаются на утратившие силу нормы, неверно толкуют действующее законодательство или указывают на несуществующие судебные решения. Неправильная ссылка на закон не делает обращение недействительным, но снижает его убедительность и аргументированность.

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