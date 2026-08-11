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Общество

В Дагестане коммунальщик спас девочку, которую на глазах у матери уносило течение

Baza: коммунальщик из Дагестана спас маленькую девочку во время наводнения

В Дагестане коммунальщик спас маленькую девочку, которую снесло потоком воды во время наводнения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На видео можно увидеть, что из-за разлива воды одна из улиц в Дагестане превратилась в реку с сильным течением. По всей видимости, поток воды сбил девочку с ног и понес вдоль улицы. На помощь ребенку кинулся мужчина. Он подбежал к девочке, которая испуганно кричала, схватил ее и поднял на руках из воды, а затем передал матери.

До этого российская певица Жасмин и ее супруг Илан Шор помогли жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Они выделили средства на строительство домов семьям, которые потеряли кров во время стихии. Отмечается, что всего на помощь дагестанцам пара выделит полмиллиарда рублей. Средства планируется направить на восстановление разрушенного жилья, а также объектов инфраструктуры.

Говоря об этом, Жасмин подчеркнула, что ее семья не могла остаться в стороне. По словам артистки, в первую очередь поддержка оказывается тем, кому особенно тяжело: семьям с детьми, пожилым, малообеспеченным семьям.

Ранее популярный блогер продал машину, чтобы помочь пострадавшему от наводнений Дагестану.

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