Жасмин оплатила строительство домов оставшимся без крова жителям Дагестана

Певица Жасмин и ее супруг Илан Шор продолжают помогать жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Недавно они выделили средства на строительство домов семьям, которые потеряли кров во время стихии. Всего на помощь жителям пара направит полмиллиарда рублей, сообщает телеканал RT, команда которого участвует в оказании помощи и организует работы по строительству жилья пострадавшим на месте.

Среди потерявших от наводнения жильё оказались семьи братьев Назидина и Гушума Латифовых из посёлка Мамедкала – в общей сложности 16 человек. Как рассказал Назидин, во время наводнения уровень воды в протекающей через посёлок реке поднялся на 2,5 метра. Мужчина признался, что пока жителям не начала помогать Жасмин, люди не знали, как восстанавливать дома.

«Пока ребята не пришли и не начали строить, мы жили в подвешенном состоянии. У нас появилась надежда на новую жизнь», — подчеркнул один из братьев.

Дома Назидина и Гушума строятся по соседству, причём проект продуман с расчётом на риск новых паводков – на этот случай учитывается высота фундамента объектов. Работа по оказанию помощи, которую на месте курирует команда RT, продолжается уже более двух месяцев.

Напомним, в июне сообщалось, что Жасмин и её супруг решили направить ещё 250 млн рублей жителям Дагестана, который в этом году пострадал от сильного наводнения. Средства планируется выделить на восстановление разрушенного жилья, а также объектов инфраструктуры. До этого, в апреле, звёздная чета уже выделяла 250 млн рублей на восстановление жилья пострадавшим от наводнения в Дагестане. Сообщая об этом, певица подчеркнула, что её семья не могла остаться в стороне. По словам артистки, в первую очередь поддержка оказывается тем, кому особенно тяжело: семьям с детьми, пожилым, малообеспеченным семьям.

Также отмечалось, что Жасмин и RT помогли пожилой женщине с двумя детьми, оставшейся без дома после наводнения в Дагестане — исполнительница приобрела для них одежду, стиральную машину, а также оплатила временное арендное жильё.

Ранее сообщалось, что Жасмин купит машину и мебель для пострадавших от наводнения семей Дагестана.