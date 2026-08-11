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Общество

В Узбекистане дали срок пророссийскому блогеру после доноса

Суд приговорил блогера Хакимова к 4 годам и 2 месяцам колонии
Кадр из видео/G'anisher Rahmatullayev/YouTube

В Узбекистане суд признал блогера Азиза Хакимова, известного как Comrade Aziz, виновным в разжигании вражды и осудил на четыре года и два месяца. Об этом говорится в Telegram-канале судов Ташкента.

В сообщении отмечается, что он признан виновным в клевете (часть 2 статьи 139), оскорблении (часть 2 статьи 140) и подстрекательстве к национальной, расовой, этнической или религиозной ненависти (часть 2 статьи 156). При этом по статье «пропаганда войны» он был оправдан.

Вместе с тем суд потребовал от министерство цифровых технологий заблокировать канал блогера в мессенджере Telegram.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июле заявила, что Москва надеется на справедливое решение суда в Узбекистане в отношении Хакимова, поскольку блогер зарекомендовал себя как сторонник развития отношений двух стран.

В сентябре 2025 года стало известно, что Хакимова задержали и обвинили в клевете, оскорблениях, пропаганде войны и возбуждении национальной вражды. Блогер и его адвокат тогда заявили, что преследование является политически мотивированным.

Официально правоохранительные органы обвиняли блогера в высказываниях о политике Узбекистана, событиях 100-летней давности, антисоветских деятелях на территории республики. В частности, он раскритиковал решение о реабилитации лидеров басмачей Верховным судом и проведении в стране недели их памяти. Хакимов сравнивал басмачей с террористами. Кроме того, экспертиза посчитала «пропагандой войны» фото времен Великой Отечественной войны с подписью «Вперед, на Киев!».

Дело на Хакимова завели после доноса проукраинского журналиста Никиты Макаренко. Тот обвинил блогера в «нивелировании ценности независимости Узбекистана».

Ранее дагестанца оштрафовали за разжигание ненависти к русским в Telegram-чате.

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