В похоронном бюро нашли 56 разлагающихся тел

В похоронном бюро в Чикаго в США нашли 56 тел на разных стадиях разложения. Об этом сообщил американский телеканал ABC7.

Полицейские приехали в бюро после жалоб местных жителей, которые заявили о зловонии, исходящем из здания месяцами. Внутри стражи порядка обнаружили разлагающиеся останки. В некоторых из них уже были личинки.

Выяснилось, что сотрудники похоронного бюро хранили тела при слишком высокой температуре. Предполагается, что они выдавали родственникам урны с прахом чужих людей. По словам одной из клиенток бюро, однажды директор заведения распылял при ней дезинфицирующее средство, чтобы замаскировать трупный запах.

Владельцами бюро является супружеская пара Джоанна Морган и Кларк Морган. Известно, что в 2024 году мужчину лишали лицензии, а его крематорий в Чикаго-Хайтс закрыли. Тогда в нем нашли около 100 разлагающихся тел. Женщину лишили лицензии 5 августа из-за хранения тел в «плачевных условиях». До этого она неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности. На данный момент полиция пытается идентифицировать обнаруженные останки.

Ранее в автомобиле известного рэпера нашли разлагающееся тело.