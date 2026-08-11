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Общество

«Звезды Кавказа и сияние Мурманска»: в России набирает обороты новый вид туризма

Турэксперт Арутюнов: в России астротуризм превращается в модное направление
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Среди россиян набирает популярность новый вид путешествий – астротуризм. Как рассказал 360.ru гендиректор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, в последние годы из увлечения исключительно любителей космоса он превратился в новое модное направление путешествий.

По словам эксперта, россияне платят по несколько тысяч рублей за шатер, чтобы, например, провести ночь, наблюдая за метеорным потоком Персеиды. Причем не только жители России любят отправляться в путешествие ради звезд.

«У нас, например, в этом году был бум туристов из Китая, которые приезжали в Мурманскую область смотреть на наше северное сияние. Это тоже астротуризм», — пояснил Арутюнов.

Что касается наиболее предпочтительных мест для такого туризма, то Центральная Россия астротуристам не подходит из-за обилия искусственного освещения по ночам. Чаще всего, по словам турэксперта, россияне выбирают Кавказ и Мурманскую область.

До этого сообщалось, что интерес к «сонному туризму» в России вырос на 30–40%, причем чаще всего россияне отдают предпочтение Алтаю или Кавказским Минеральным Водам. Как рассказали эксперты «Газете.Ru», ключевая особенность этого вида путешествий — стремление к быстрому восстановлению за короткий срок. Это поездки на 2–4 дня, где важны не столько впечатления в классическом, туристическом понимании, сколько возможность выспаться, снизить уровень стресса и буквально «замедлиться».

Ранее россияне назвали два главных приоритета туристов на отечественных курортах.

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