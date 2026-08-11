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Общество

Россияне назвали два главных приоритета туристов на отечественных курортах

ГК ССК: для 80% российских зумеров важен хороший интернет на отечественных курортах
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Для почти 80% российских зумеров на отечественных курортах критически важно наличие высокоскоростного интернета, коворкингов и лаунж-зон, следует из результатов исследования девелоперской компании ГК ССК.

Опрос показал, что при выборе номера 78% молодежи и 77% людей среднего возраста обращают внимание на удобную кровать, 78% молодежи и 84% людей среднего возраста – близость к морю.

Также в ходе исследования выяснилось, что для 68% россиян в возрасте от 45 лет важно наличие бассейна в гостинице, для 78% молодежи – рестораны и кафе.

«При проектировании новых гостиничных комплексов и ЖК с курортной инфраструктурой, бассейн остается базовым минимумом, а вот концептуальная начинка уже отражает веяние времени. Так проект «Корсаков» будет реализован на единой цифровой платформе – всего объект предлагает 15 ИТ-решений для работы и отдыха на берегу Черного моря. Постояльцам предложат различные цифровые сервисы», — рассказал директор по продукту ГК ССК Михаил Тарасенко.

Что касается развлечений, для 45% людей от 45 лет нужны киноконцертные залы и СПА-центры, а 67% молодежи выбирают спортивные площадки. Старшее поколение, отдыхающее с детьми, в 68% случаев отдает предпочтение курортным комплексам с бассейнами, водными горками и подогреваемой водой, а 78% молодых родителей нужны детские игровые площадки и специальное меню в ресторанах.

Кроме того, 89% молодежи и 77% старшего поколения отдают предпочтение пекарням и кофейням, а для поколения старше 45 лет в 67% случаев важно наличие супермаркета.

Опрос показал, что 78% молодежи во время отдыха не уделяют время работе, а в группе 45-54 лет – 49%. Также 40% россиян в возрасте 40-45 иногда тратят несколько часов на рабочие задачи, а 11% из них берут на пляж планшет. Кроме того, 74% россиян старше 55 лет полностью забывают о работе во время отдыха.

«Гостиничным комплексам, претендующим на статус семейных, сегодня необходимо сочетать, казалось бы, несочетаемое: мощные точки доступа к Интернету и киберразвлечения для молодежи и тихие зоны для СПА-процедур старшего поколения. В противном случае турпоток рискует расколоться на два лагеря, каждый из которых будет искать «свой» идеальный курорт», — рассказал Тарасенко.

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