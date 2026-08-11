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Общество

Путин подчеркнул важность выбора профессии для молодежи

Путин: выбор профессии — это выбор судьбы
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе визита в учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ) пообщался с воспитанниками и абитуриентами физматшколы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Узнав, куда собираются поступать будущие физики и математики, большинство из которых выбрали Новосибирск, а некоторые – московский Физтех и петербургский ИТМО, глава государства отметил, что их следующий шаг будет очень важным.

«Правда! Выбор профессии - это выбор судьбы,» – подчеркнул Путин.

Президент также пожелал ученикам успехов как в науке, так и в спорте.

Уточним, что всего в центре обучаются 575 человек из 41 российского региона, а также из Германии, Киргизии и Казахстана. Некоторые ученики проживают там в условиях интерната.

11 августа Путин прибыл с визитом в новосибирский Академгородок. В поездке российского президента сопровождают губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко и представляющий Новосибирскую область в Госдуме первый вице-спикер Александр Жуков.

Последний раз глава государства приезжал в Новосибирскую область летом 2018 года. Тогда политик поучаствовал в форуме «Технопром» и побывал в школе в городе Обь.

Ранее Путин отметил роль молодежи в решении значимых задач.

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