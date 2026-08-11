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Общество

Врач рассказал, чем опасны виниры и брекеты с маркетплейсов

Ортопед Дахкильгов: отбеливающие полоски с маркетплейсов могут вызвать анафилактический шок
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Приспособления и материалы для самостоятельной коррекции улыбки могут вызывать раздражение слизистой и тяжелые аллергические реакции. Об этом «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач Немецкого имплантологического центра, к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

«На маркетплейсах продается масса материалов: термопластические пломбы, накладки-виниры на всю челюсть, наборы брекетов с дугами, резинками и клеем, а также отбеливающие полоски и карандаши.Термопластическая масса для самостоятельной лепки зуба — это пластик непонятного состава. Он может вызывать раздражение слизистой и тяжелые аллергические реакции. Во-вторых, перед установкой пломбы полость нужно очистить от инфекции. Запечатывая гнилостные массы самодельной «замазкой», пациент оставляет внутри очаг инфекции», — объяснил Дахкильгов.

Кроме того, такая пломба размягчается от горячего чая и липнет к еде, постоянно травмируя десну.

Отдельная «катастрофа», по словам стоматолога, — это накладные виниры.

«Раньше такие использовали как вампирские зубки на Хэллоуин. Внутри них термопластический материал: разогреваешь в горячей воде и насаживаешь на свои зубы. С расстояния ста метров, возможно, и покажется, что улыбка белоснежная, но на деле это выглядит ужасно. Говорить и есть с ними невозможно — это просто аттракцион», — сиронизировал эксперт.

Не менее опасны и самостоятельные попытки исправить прикус брекетами с маркетплейсов. То же касается отбеливающих полосок и карандашей.

«При профессиональном отбеливании десну полностью изолируют, чтобы не было химических ожогов и от УФ-лучей. А домашние полоски соприкасаются с губами и деснами. Непонятный химический состав попадает в слюну и может вызвать аллергию вплоть до анафилактического шока. Это крайне опасно», — предупредил стоматолог.

Итог такой самодеятельности — от проблем с пародонтом до полной потери зубов и серьезного вреда общему здоровью. Если человек уже попробовал домашнюю коррекцию и заметил негативные изменения, нужно немедленно обратиться к врачу, заключил Дахкильгов.

Ранее стоматолог предупредил об опасности наборов для лечения кариеса с маркетплейсов.

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