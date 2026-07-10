Стоматолог предупредил об опасности наборов для лечения кариеса с маркетплейсов

Наборы для самостоятельного лечения кариеса стали трендом на российских маркетплейсах. Пока цены в клиниках растут, селлеры предлагают иллюзию дешевого решения проблем с зубами, рассказал «Газете.Ru» Максим Лабухин, медицинский директор сети стоматологических клиник МИА.РФ.

Количество предложений таких наборов за полгода выросло в 3,3 раза. Сейчас можно найти более 2000 объявлений о продаже временных пломб и наборов для маскировки дефектов. Средняя цена выросла со 150–200 до 900 рублей.

Что продают? Три типа товаров. Первый — гранулы термопластика, которые размягчают в горячей воде и лепят «пломбы» и даже виниры. Второй — накладные виниры из полипропилена и силикона с клеем-фиксатором. Третий — имитация брекетов, которые подростки клеят на здоровые зубы ради моды, иногда на клей «Момент». Продавцы обходят законы, указывая, что товары — «для косплея» или «вечеринок».

«Само слово «клей» уже указывает, что можно навсегда лишиться эмали здоровых зубов», — предупреждает Лабухин.

Первая опасность — инфекция. Кариес появляется из-за микробов, поражающих зуб до корней. «Если на пораженный участок без очистки приклеить силиконовую крышку, для бактерий это рай для размножения», — объясняет врач. Вторая — неизвестный состав: аллергия, химический ожог десен и слизистой. Третья — физический ожог от горячего материала. Четвертая — нарушение прикуса из-за неправильной формы «пломбы».

«Домашняя пломба» не лечит, а консервирует инфекцию в замкнутом пространстве. Бактерии размножаются быстрее без доступа кислорода и слюны. Кариес углубляется до пульпы, появляется острая боль, требующая удаления нерва. Гной из воспаленного корня идет в кость — флюс, киста, остеомиелит и удаление зуба. В худшем случае — заражение крови.

Накладные виниры и каппы фиксируются клеем, который отрывает эмаль. После снятия зубы выглядят хуже, появляются воспаления десен и болезнь ВНЧС. Имитация брекетов — белые пятна, трещины на эмали, повышенная чувствительность.

«Экономя на пломбе, вы потратитесь на имплантацию, коронки и протезы. Это во много раз дороже своевременного лечения», — подчеркивает Лабухин.

Если вы уже использовали набор и чувствуете дискомфорт — срочно к врачу. Не пытайтесь снять винир или брекет сами — повредите эмаль. При болях, отеках, температуре стоматолог вскроет полость, удалит материал и поставит правильную пломбу.

«Не пытайтесь убрать боль народными методами — вы лишь обезболите на время, но проблемы никуда не уйдут», — резюмирует эксперт.

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