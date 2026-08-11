Биохимик назвала главные причины дефицита железа

Нехватка железа в организме может быть связана не только с особенностями рациона, но и с нарушением усвоения микроэлемента или его потерями. Об этом газете «Известия» сообщила биохимик, доказательный нутрициолог, психолог РПП Анна Дивинская.

По словам специалиста, самой распространенной причиной дефицита железа становится недостаточное поступление вещества с пищей. В группе риска находятся люди на строгих диетах, вегетарианцы и те, кто употребляет мало продуктов с высоким содержанием микроэлемента.

Проблема также может возникнуть из-за нарушения всасывания железа в тонком кишечнике. Биохимик отметила, что это может происходить при заболеваниях ЖКТ, сниженной кислотности желудочного сока, целиакии, болезни Крона и инфекции Helicobacter pylori и ряде других состояний.

Нутрициолог добавила, что еще одна группа факторов связана с потерями железа или повышенной потребностью в нем. В их число входят хронические кровопотери, такие как обильные менструации и скрытые желудочно-кишечные кровотечения, частая сдача крови, беременность, а также детский и подростковый возраст.

При этом эксперт объяснила, что железо из пищи усваивается по-разному. Гемовая форма, которая содержится в красном мясе, субпродуктах, птице и рыбе, усваивается эффективнее. В то же время негемовое железо из гречки, бобовых, шпината и орехов организм получает хуже.

«Усвоению железа мешают танины и полифенолы в чае, кофе и какао, а также фитаты в цельнозерновых и бобовых», — отметила биохимик.

Однако, по ее словам, выраженный дефицит железа нельзя восполнить лишь продуктами питания, поскольку организм усваивает только ограниченное количество микроэлемента. В таких случаях требуются препараты железа, а при значительном снижении его запасов —внутривенные инфузии.

Для улучшения усвоения железо рекомендуется сочетать с витамином C и не принимать одновременно с кальцием, магнием и цинком, которые могут конкурировать за всасывание. Также специалист посоветовала учитывать формы препаратов, которые организм лучше переносит.

Генеральный директор компании «Фармалем», основатель российского бренда Biolem Елена Микова до этого предупреждала, что жители крупных городов, которые испытывают хронический стресс, регулярно недосыпают, ведут малоподвижный образ жизни и неправильно питаются, могут столкнуться с дефицитом витаминов и минералов. По ее словам, особенно часто эти люди страдают от недостатка витамина D, поскольку длительное пребывание в закрытых лишает организм нужного ему количества этого вещества.

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