Врач предупредила, какие БАДы могут разрушить печень и почки

Врач Титаренко: витамин С в дозах свыше 2000 мг вызывает камни в почках

Статус биологически активной добавки часто означает лишь то, что путь продукта на полку был проще, а его влияние изучено меньше. На практике безобидные травы для похудения могут привести человека на операционный стол, рассказала «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Титаренко.

Врач поделилась своим рейтингом опасных добавок.

Экстракт зеленого чая в капсулах — высокие дозы катехинов поражают печень, особенно натощак. Средства для похудения (гарциния, усниновая кислота) напрямую разрушают клетки печени. Растительные успокоительные: кава-кава запрещена в Европе из-за токсичности, ашваганда и чистотел могут вызвать застой желчи.

«Любой БАД — это тоже химия, которая может взаимодействовать с другими препаратами», — подчеркивает Титаренко.

Витамин С в дозах свыше 2000 мг вызывает оксалатные камни в почках. Витамин А токсичен для печени и опасен для беременных. Кальций повышает риск кальциноза сосудов. Избыток селена приводит к выпадению волос и поражению нервной системы. Многие уверены, что витаминами нельзя «переборщить», но это опасный миф — гипервитаминоз порой лечится сложнее, чем дефицит.

Препараты для энергии и либидо (йохимбин, синефрин) вызывают скачки давления и аритмию, особенно в сочетании с кофе. Аристолоховая кислота в сборах китайской медицины приводит к необратимой почечной недостаточности. Аконит (борец) ядовит и вызывает паралич дыхания.

«В БАДы часто подмешивают сильнодействующие лекарства. В средствах для похудения находят сибутрамин, в «мужских» добавках — аналоги сиалиса, в препаратах от боли в суставах — кортикостероиды. Потребитель теряет бдительность и пропускает симптомы передозировки», — предупредила врач.

Есть, по словам эксперта, и особенно опасные сочетания.

«Антикоагулянты + омега-3 или чеснок = риск внутренних кровотечений и кровоизлияния в мозг. Зверобой ускоряет работу печени, из-за чего контрацептивы, антидепрессанты и препараты от давления перестают действовать. Минералы (железо, магний) + антибиотики связываются в кишечнике, и лекарство не всасывается — инфекция продолжает прогрессировать», — отметила она.

В группе риска по всем БАДам (нельзя принимать без назначения врача) находятся беременные и кормящие, дети до 18 лет, люди с болезнями печени и почек, пациенты перед операциями, курильщики (бета-каротин повышает риск рака легких), напомнила врач.

Если у вас после БАДов появляется горечь во рту, тошнота, зуд, темная моча, желтизна белков глаз — немедленно прекратите прием. Это признаки того, что печень не справляется.

Ранее были названы напитки, которыми нельзя запивать БАДы.