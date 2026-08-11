Мужчина спас собаку, но его обвинили в жестоком обращении с животным

Житель Малайзии случайно обнаружил собаку, голова которой застряла в отверстии бетонной крышки водосточной канавы, и помог животному выбраться, однако столкнулся с волной критики, пишет NOODOU.

На опубликованных кадрах видно, что собака не могла самостоятельно освободиться. Мужчина решил не вытаскивать ее силой, чтобы не травмировать животное. Вместо этого он осторожно приподнял тяжелую крышку и помог собаке высвободить голову.

После спасения животное самостоятельно убежало, поэтому мужчина не знает, куда оно направилось дальше. Многие пользователи поблагодарили автора за помощь животному.

Однако в комментариях появились и обвинения в том, что ситуация могла быть специально инсценирована ради просмотров. Некоторые пользователи предположили, что собаку намеренно поместили в ловушку перед началом съемки.

Автор ролика резко отверг эти обвинения. Он заявил, что не стал бы издеваться над животным ради постановочного кадра и просто помог собаке, оказавшейся в беде.

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